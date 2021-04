Grêmio encaminha venda do atacante Pepê ao Porto

Grande destaque do Grêmio, o meia-atacante Pepê (23) deve deixar o Imortal na próxima janela internacional, que ocorrerá em meados de julho. Segundo o portal “Goal”, a venda do jogador ao Porto FC custará cerca de €15 milhões e o Tricolor Gaúcho mantém 20% do seu passe em uma futura revenda.

Vinculado ao futebol europeu nas duas últimas temporadas, Pepê se consolidou como o sucessor de Everton Cebolinha no time gremista. Irritado com os rumores, Renato Gaúcho chegou a declarar que quaisquer dúvidas sobre o jogador, era para se perguntar ao empresário.

Revelado nas divisões de base do próprio Grêmio, Pepê ganhou espaço na equipe em 2018, mas foi no ano seguinte em que o jogador obteve destaque. Na atual temporada, campeão estadual e ativo na campanha pré-olímpica da seleção brasileira, o jogador soma 57 partidas e fez 17 gols.