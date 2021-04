Waguininho comenta temporada no Guarani e avalia desempenho como positivo

Titular do Guarani, o atacante Waguininho, com passagem pelo futebol coreano, falou sobre o ano intenso que teve no clube nestes últimos meses. Segundo o jogador, que vestiu a camisa do Mogi Mirim e Oeste, foi uma temporada diferente para ele.

“Faço uma avaliação positiva desta temporada. Voltei da Coreia do Sul depois de muitos anos atuando por lá e tive me readaptar durante o ano ao futebol brasileiro. Contei com a força de todos e isso me ajudou muito. Procurei trabalhar ao máximo para fazer o melhor pelo Guarani", disse.

Segundo o atleta, seus números foram muito positivos.

“Meus números foram positivos no Guarani nestes últimos meses e fico feliz por isso. Não só pelos gols, mas, também, pelas atuações e intensidade que tive durante todos os jogos que estive em campo", falou.