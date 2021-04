Com gol no fim, Paraná perde para Oeste e vai jogar Série C após 31 anos

O Paraná perdeu para o Oeste por 1 a 0 nesta terça-feira (26), na Arena Barueri e foi rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência. O lateral direito Raí Ramos marcou o gol da vitória no fim da partida pela 37ª rodada da Série B 2020.

O Paraná começou pressionando e teve pelo menos três oportunidades nos primeiros cinco minutos de jogo. Seguindo na pressão, aos sete, Bruno Lopes avançou e tentou mandar por cobertura. Mas a bola acabou indo por cima do gol. Aos dez, assustaram em cobrança de falta de Jean. Já aos 21’, Higor Meritão chutou rasteiro e Glauco fez a defesa.

Seguindo com as melhores chances, aos 33’, Jean Victor recebeu o passe e cruzou na área. No entanto, Thiago Alves cabeceou por cima do travessão. O jogador perdeu mais uma oportunidade aos 38’, quando mandou novamente pela linha de fundo. Nos acréscimos, aos 46’, o goleiro do Oeste fez mais uma boa defesa, novamente em chute de Meritão.

No primeiro minuto de jogo, o Oeste tentou o ataque com Raí Ramos, que cruzou rasteiro. Mas Salazar apareceu para afastar o perigo. Aos 15’, foi a vez do Tricolor ameaçar novamente. Biteco recebeu o passe e soltou a bomba. A bola passou muito perto do travessão. Na sequência, o Paraná chegou a 20 finalizações, mas sem efetividade.

Por outro lado, aos 29’, foi o Rubrão que marcou, com Pedrinho, após rebote. Mas a arbitragem marcou impedimento e o gol foi anulado. Aos 32’, o Paraná chegou em cobrança de falta de Jean Victor. Glauco espalmou. Por fim, aos 44’, o Oeste abriu o placar com Raí Ramos. O lateral cobrou falta, a bola desviou, enganando o goleiro Renan, e foi para o fundo das redes.

E agora?

Com o resultado, o Oeste chegou aos 29 pontos, mas segue na lanterna da competição e já rebaixado para a Série C. Enquanto o Paraná segue com 36 pontos, em 18º lugar e foi mais um clube a confirmar o descenso. Aliás, essa é a primeira vez que a equipe cai para a terceira divisão na história, já que nunca havia disputado a competição desde que subiu em 1990.

O próximo compromisso do Rubrão é contra o Sampaio Corrêa, na sexta-feira (29). O duelo será no Castelão, às 17h. No mesmo dia, às 21h30, o Tricolor recebe o Cruzeiro, no Durival Britto. Os confrontos são válidos pela 38ª e última rodada da Série B.