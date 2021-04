Goleiro do Sport, Carlos Eduardo projeta sequência vitoriosa diante do Flamengo

Brigando por vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo falou sobre o desejo de todos no elenco pernambucano em ver o rubro-negro crescendo de produção no Brasileirão. Segundo o arqueiro, melhor jogador da posição na Série B 2019 vestindo a camisa do Brasil de Pelotas, esse é o objetivo de todos.

“Estamos trabalhando para terminarmos bem o campeonato, com vitórias e com o Sport garantido na Série A. O grupo tem se dedicado muito nas últimas semanas para que isso seja possível", afirmou.

Para Eduardo, seu desejo é ver o Leão fazendo um grande jogo diante do Flamengo dentro de casa.

"Vamos enfrentar uma das principais equipes do país. Temos que ter o máximo de intensidade e equilíbrio para alcançarmos nossos objetivos", disse.