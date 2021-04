Após passagem por empréstimo no Cuiabá, Eduardo Kunde renova contrato com Avaí

O zagueiro Eduardo Kunde, de 22 anos, renovou contrato com o Avaí até dezembro de 2021. Seu contrato venceria em dezembro de 2020, mas chegou a um acordo com a diretoria avaiana e decidiu pela renovação.

O jogador está no Leão da Ilha desde 2014, onde passou pelas categorias de base e foi promovido ao time profissional em 2018, ainda sob o comando do técnico Geninho. De lá para cá, ele já disputou 24 partidas oficiais, incluindo a Série A em 2019. Nesta temporada, ele atuou pela Série B emprestado ao Cuiabá, que conquistou o acesso.

“Estou feliz com esta renovação. O. Avaí é minha casa, foi aqui que comecei minha carreira e ainda quero ter outras alegrias com a camisa azurra. Encaro essa renovação como uma oportunidade para mostrar ainda mais meu trabalho, poder ajudar o clube a conquistar objetivos. Sinto-me em casa no Avaí e tenho certeza de que posso dar muitas alegrias aos torcedores," destacou Kunde.

Agora, as atenções de Eduardo Kunde estão voltadas para buscar uma vaga na equipe principal, brigar por posição. Mas para isso, espera estar bem em todos os sentidos. Por isso, vem treinando com muito entusiasmo para recuperar o tempo em que ficou parado recentemente por conta de uma contusão.

O Avaí encerra sua participação na Série B 2020 nesta sexta-feira (29), diante do América-MG, às 21h30. A equipe matemáticamente ainda tem chances de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.