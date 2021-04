Ela fica! Presidente da CBF anuncia renovação no contrato de Pia Sundhage até 2024 

Digo ao povo que ela fica! Na manhã desta quinta-feira (28), o presidente da CBF Rogério Caboclo anunciou a renovação de contrato com a treinadora da Seleção Brasileira Feminina Pia Sundhage até 2024. A treinadora de 60 anos tinha contrato válido até agosto, mas as duas partes decidiram antecipar a extensão do compromisso.

O anúncio aconteceu pouco antes da convocação da seleção feminina para a SheBelieves Cup. Com a renovação, Pia estará no comando nas próximas três grandes competições: as Olimpíadas de Tóquio, a Copa do Mundo de 2023, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia, e os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. A renovação automática seria por mais dois anos, até 2023, mas as duas partes decidiram aumentar o tempo de contrato.

"Esse cronograma de renovação foi alterado, na medida que as Olimpíadas foram prorrogadas, portanto nosso plano de prorrogação do contrato veio antes do imaginado. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que a Pia vem realizando, os números falam por sim, ela vem desenvolvendo um trabalho que é digno de aplausos", afirmou Caboclo.