Top 4: Inter é quem mais faz gols de cabeça no Brasileirão 2020

Líder do Campeonato Brasileiro e com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Internacional é quem mais fez gol de cabeça até o momento. A equipe de Porto Alegre lidera o quesito com cinco gols a mais que o Flamengo, quarto lugar no Brasileirão: o e segundo no ranking de gols de cabeça.

Em levantamento feito pelo site SofaScore, três dos quatro primeiros times que mais fazem gols de cabeça estão no G-4 nacional — isso mostra que a efetividade em jogadas aéreas é um dos pontos essenciais para quem almeja o título do Brasileirão.

Faltando pouco para o fim do campeonato, o Inter precisa agora, mais que nunca, se manter no topo dessa lista para ter um recurso a mais na briga pelo título do Brasileirão. E você acompanha tudo aqui, na VAVEL Brasil.