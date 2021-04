Juventude pode voltar à Série A após 13 temporadas

O Juventude está a uma vitória de ser o terceiro representante gaúcho na Série A em 2021. Nesta sexta-feira (29), a equipe joga diante do Guarani em Campinas às 21h30 pela última rodada da Série B.

Primeira divisão é velha conhecida

O Papo disputou a elite nacional entre 1977 e 1979 além da longa passagem que iniciou em 1995 e foi até 2007. A melhor campanha foi em 2004, onde o Jaconero terminou na sétima colocação e foram o melhor time gaúcho naquele edição do Brasileirão. A boa campanha deu vaga à Copa Sul-Americana em 2005.

Desde então, o time chegou a disputar a Série D por três temporadas seguidas, entre 2011 e 2013. Esta é a primeira vez desde que caiu em 2007 que o time realmente briga pelo acesso à Série A. Nas campanhas anteriores na Série B, terminou em 8º, 17º, 9º e 19º.

Após conquistar o retorno à Série B em 2019, o Juventude pode ser mais um dos times a subir direto da Série C à Série A de forma consecutiva.

Comandante feliz com bom momento do time

Pintado chegou este ano ao Alfredo Jaconi mas se mostra um torcedor do Ju de longa data. Em entrevista à "Rádio Gaúcha Serra", o técnico falou de como o clube alviverde ajudou a impulsionar sua carreira.

"Sem dúvidas, é meu melhor momento. E da maioria dos profissionais que estão aqui no Juventude. Tenho valorizado e conversado muito sobre isso. É difícil chegar nessa etapa. Trabalhei praticamente só em São Paulo, onde é difícil chegar em resultados não estando nos grandes clubes. Esse é um grande momento, investi e trabalhei muito para que isso acontecesse. Sou muito agradecido a todos e serei eternamente grato a tudo que vivi no Juventude." comentou.

Apoio antes da viagem

As ruas de Caxias do Sul tiveram um ruído maior na manhã desta quarta-feira (27), isto pois a torcida do Juventude fez uma longa carreata em apoio aos jogadores.

O deslocamento que começou no Alfredo Jaconi e foi até o aeroporto municipal foi chamado de "aeropapo".