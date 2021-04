Brigas pelo título e acesso: saiba o que cada time precisa na rodada final da Série B

Só resta uma vaga! Na rodada final da Série B, América-MG, Chapecoense e Cuiabá garantiram antecipadamente as três primeiras vagas de acesso à elite do futebol brasileiro. CSA, Avaí e Juventude são os clubes com mais chances de pescar a última transferência para a Série A, por isso, não devem medir esforços nesta última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O rebaixamento à Série C já está definido: Oeste, Botafogo-SP, Paraná e Figueirense jogarão a terceira divisão na temporada 2021.

Jogos da última rodada na briga pelo acesso e título

Sexta-feira (29) - 21h30

América-MG (1º) x Avaí (6º)

Chapecoense (2º) x Confiança (14º)

Náutico (16º) x CSA (5º)

Guarani (12º) x Juventude (4º)

América-MG e Chapecoense brigam pelo título da Série B

O empate do América-MG por 0 a 0 com o Náutico, foi o suficiente para garantir com cinco rodadas de antecedência a primeira vaga. A Chapecoense garantiu a segunda vaga na vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, enquanto o Cuiabá conseguiu o acesso sem ter entrado em campo, pelo simples fato de que CSA e Brasil Pelotas tinham empatado, garantindo a estreia do Dourado na elite do futebol brasileiro.

No entanto, apesar da vaga garantida na elite do futebol brasileiro, o Coelho (70 pontos) e a Chape (70 pontos) mantiveram os pés no chão e ainda brigam pelo título da Série B.

Os dois times estão empatados no número de vitórias e saldo de gols, e o América-MG lidera pelo número de gols marcados. Portanto, nem uma vitória é garantia de título para o Coelho.

Na prática, América e Chapecoense precisam de um melhor resultado em relação ao saldo de gols que o rival para conquistar o título. Até com uma derrota, por exemplo, a Chape pode tomar a ponta dependendo de também um revés do Coelho, só que com um placar mais elástico.

Juventude, CSA e Avaí brigam pela última vaga na Série A

Para garantir o último acesso, o Juventude (61 pontos), enfrenta o Guarani, no Brinco de Ouro. O CSA (57 pontos) enfrenta o Náutico, no Estádio dos Aflitos, enquanto o Avaí (55 pontos), enfrenta o líder América-MG, no Independência.

Para o Jaconero, a equipe depende apenas de si para almejar a vaga tão sonhada. Caso perca, os alagoanos estarão de olho a fim de vencer a partida e ultrapassar o adversário, enquanto o Leão da Ilha torce pela derrota dos dois clubes.

Cenários do Juventude

Em caso de vitória: está na Série A

Em caso de empate: se garante na Série A caso o CSA não vença

Em caso de derrota: depende de uma derrota do CSA e no máximo um empate do Avaí

Cenários do CSA

Em caso de vitória: está na Série A caso o Juventude não vença

Em caso de empate: se garante na Série A caso o Juventude perca e o Avaí não vença

Em caso de derrota: não tem chances de acesso

Cenários do Avaí

Em caso de vitória: se garante na Série A caso o Juventude perca e o CSA não vença

Em caso de empate ou derrota: não tem chances de acesso

Classificação