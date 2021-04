Maracanã recebe final da Libertadores no encontro dos maiores vencedores do Campeonato Brasileiro

O Estádio Jornalista Mário Filho, mais popularmente conhecido como Maracanã, será palco da 60ª final na história da Taça Libertadores entre Palmeiras e Santos, no dia 30 de Janeiro, em partida única. A decisão não poderia ser mais brasileira, em uma casa de conquistas memoráveis para o Brasil no futebol, tendo os dois maiores campeões do Campeonato Nacional disputando o título entre si. Este será o terceiro jogo envolvendo um troféu entre os rivais paulistas, tendo como referência a Copa do Brasil em 2017, vencida pela equipe alviverde nos pênaltis.

Assim como em 2008, na decisão entre Fluminense e LDU, o Maracanã, desde sua inauguração em 1950, será a casa de uma final de Libertadores. Na ocasião anterior, o estádio foi palco de uma das derrotas mais dolorosas envolvendo um clube brasileiro na competição, com a equipe equatoriana triunfando sobre os cariocas. Porém, nesta edição não haverá espaço para algozes estrangeiros, já que Santos e Palmeiras deixaram seus concorrentes sul-americanos para trás.

Finalistas nesta edição de 2020, os rivais paulistas vão protagonizar a quarta decisão entre clubes do mesmo país e a terceira envolvendo duas equipes brasileiras. A Conmebol proibia até 2005 a possibilidade de times de mesma nacionalidade se encontrarem numa finalíssima, com medo de uma possível hegemonia de clubes da Argentina e do Brasil na Libertadores. Mas após a queda da regra, o São Paulo foi campeão em cima do Athletico-PR em 2005, e o Internacional ergueu seu título inédito sobre o tricolor paulista no ano seguinte.

Além de serem um dos clubes mais tradicionais e sempre estarem disputando grandes títulos, Palmeiras e Santos representam muito bem o Brasil sendo os dois maiores campeões brasileiros. A equipe alviverde conquistou dez vezes o Campeonato Brasileiro, já o Peixe venceu oito vezes a Liga Nacional. Confira os anos das conquistas:

Palmeiras - 10 títulos (1960, 1967(1), 1967(2), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018)

Santos - 8 títulos (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)

Na grandiosa história do clássico entre Palmeiras e Santos, as equipes participaram de apenas três finais. Em 1959, pelo Paulista, os clubes ficaram empatados em pontos e precisaram de um jogo extra para decidir o título, com o Peixe sagrando-se campeão e encerrando um jejum de 9 anos sem título. Após isso, os rivais voltaram a se enfrentar na final apenas 56 anos depois, quando a equipe do litoral ganhou o Paulistão nas penalidades. No mesmo ano, em 2017, o Verdão pode se vingar e ficar com o título da Copa do Brasil, também nos pênaltis.