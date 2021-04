Hulk é anunciado pelo Atlético-MG em contrato até 2022

Em seu site oficial, o Atlético Mineiro confirma nesta sexta-feira (29) mais um reforço para Jorge Sampaoli. Aos 34 anos de idade, o atacante Hulk deixa o futebol chinês e retorna ao seu país de origem, em novo vínculo por duas temporadas, podendo se estender para mais uma.

Livre no mercado, o jogador passou os últimos 30 dias em sua terra natal, a Paraíba. Segundo o jornalista Guilherme Frossard, Hulk tinha propostas do Besiktas e Porto, e conforme era vinculado na imprensa carioca, o Flamengo era um dos clubes interessados no jogador. Durante o ano passado, o Palmeiras havia surgido como um dos principais destinos para o centroavante.

Revelado pelo Vitória em meados de 2004, o jogador ganhou destaque ao atuar pelo Porto e posteriormente no Zenit, onde se tornou um dos atletas mais bem remunerados da Europa. Desde 2016, Hulk defendia o Shangai SIPG, por onde ficou até 2020. Em sua última temporada no futebol asiático, o atacante marcou 8 gols em 21 jogos.

Primeiro reforço para 2021, Hulk não poderá jogar a reta final do Brasileirão pela impossibilidade de registro de novos reforços. O jogador poderá atuar somente a partir de 28 de fevereiro, quando o Galo estreará no estadual.