De olho em título inédito, Chapecoense enfrenta Confiança na última rodada da Série B

Em um dos jogos que valem o título do Campeonato Brasileiro Série B nesta sexta-feira (29), a Chapecoense joga suas últimas fichas contra o Confiança e tem a chance de levar o título em plena Arena Condá. A bola rola às 21h30.

Do lado da Chape, a vitória é muito importante, apesar de não depender apenas de si para vencer o campeonato. Do lado do Confiança, a permanência na Série B já está garantida.

Não depende só de si

A campanha de Chapecoense e América-MG impressiona por ser tão parecida. Mesmo na segunda colocação, os catarinenses ainda permanecem empatados em número de pontos, saldo de gol e número de vitórias com o líder.

O que define o primeiro e o segundo lugar é o número de gols marcados: os mineiros marcaram dois gols a mais. Ou seja, a Chape precisa de um resultado melhor que o Coelho em saldo de gols para ficar com o troféu.

Assim como a Chape não depende apenas de seu jogo, o América também não depende só de si. O critério de desempate, caso os dois jogos tiverem resultados iguais, fica no saldo de gols ou no número de gols feitos.

Para a partida, Umberto Louzer poderá contar com a volta do atacante Mike, que teve um estiramento na coxa, mas já treinou com o grupo.

Provável escalação da Chapecoense: João Ricardo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Luiz Otávio e Alan Ruschel; Willian e Anderson Leite (Ronei); Paulinho, Denner e Mike; Anselmo Ramon.

Futuro do Confiança já está traçado

O Confiança não tem o que brigar neste Brasileirão. Na campanha de retorno à Série B, com 46 pontos e na 14ª posição, o time já tem permanência na Série B está garantida na temporada que vem. Porém, mesmo não brigando por nada, os sergipanos ainda podem jogar água no chopp da comemoração do título da Chape.

Caíque Sá, suspenso, e André Moritz, que teve contrato encerrado na última quarta-feira, não viajaram para Chapecó e são desfalques para a partida. Mesmo assim, a base da equipe deve ser mantida, com a possibilidade de Renan Gorne reassumir a "camisa 9" no lugar de Bruno Paraíba.

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos, Thiago Ennes, Luan, Nirley e Silva; Serginho, Rafael Vila e Guilherme Castilho; Reis, Iago e Renan Gorne.