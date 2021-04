Ceni elogia Gabigol e ressalta postura do Flamengo na vitória contra o Grêmio

Após a vitória sobre o Grêmio, o técnico Rogério Ceni fez elogios a equipe e também ao atacante Gabriel Barbosa, que fez um belo gol e deu duas assistências.

"Acho que são 16 jogos que estou aqui e em um o Gabriel não começou. Hoje, ele se tornou, se não me engano, o quinto maior artilheiro do Flamengo na história do Brasileiro. Ele está sempre em campo. Não só conto com ele, como tenho uma admiração por ele. Cresceu nos últimos jogos, tem dado combate na marcação, sendo mais intenso. Coloco sempre para jogar. Só um único jogo dos 16 que estou aqui ele não começou", disse.

"Esse é o mais importante: mesmo com alguns tropeços, algumas boas atuações que não viraram vitória, algumas atuações não tão convincentes, ainda chegar na 33ª rodada com chance, na briga real pelo título. Sabemos o quanto é importante para o torcedor. É mais que uma simples noite de vitória, é um prazer, alegria que tanta gente humilde tem em voltar para casa, sair do bar onde assistiu... É motivo da alegria, a grande vitória, talvez, da vida de muita gente", disse ele, que completou:

"No primeiro tempo criamos, mas foi um pouco lento o time. No segundo tempo, mudamos o sistema e, com os mesmos, jogadores conseguimos melhorar a atitude em campo".

O Rubro-Negro agora viaja para Recife, onde enfrentará o Sport na Segunda (01), 20h.