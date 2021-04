Gabigol, o carrasco recente do Grêmio

Mais uma vez o camisa 9 rubro-negro rouba a cena diante do Grêmio. Gabigol não só marcou um gol como deu duas assistências no confronto atrasado desta quinta-feira (28), pelo Brasileirão — com vitória do Flamengo por 4 a 2. O atacante ditou a virada carioca sobre os gaúchos em pleno Rio Grande do Sul, diminuindo para quatro pontos a distância em relação ao líder Internacional. E o repertório de Gabriel Barbosa contra o time gaúcho é bom.

Tudo começou naquele 5 a 0 do jogo de volta das semis na Libertadores 2019. Naquela ocasião, ainda sob comando de Jorge Jesus, Gabigol marcou duas vezes. Depois, sua assinatura passeou nós gremistas pelo Brasileirão, se tornando um dos carrascos do Imortal.

Gabriel atuando contra o Grêmio com a camisa do Flamengo

5 jogos

5 gols

2 assistências

62 minutos para participar de gol

Ou seja, ele marcou gols em quatro dos cinco jogos que defendeu o Fla contra o Grêmio. Com certeza, o atacante guarda boas recordações quando vê o time gaúcho.