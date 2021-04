Renato volta a reclamar de pênalti não marcado no Gre-Nal após derrota para Flamengo

O Grêmio foi derrotado por 4 a 2 para o Flamengo esta noite na Arena em jogo atrasado da 23ª rodada da Série A. Diego Souza abriu o placar antes do intervalo. No segundo tempo, o que se viu foi um Flamengo avassalador: Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta puseram os cariocas na frente, Diego Souza descontou em belo gol de falta mas Isla brecou a reação gremista.

Após o jogo, o técnico gremista Renato Portaluppi atendeu a imprensa para avaliar o momento do time.

"A gente procura jogar sempre com seriedade, sempre em busca do resultado positivo. Só que os adversários também querem a vitória. Fica difícil você vencer todos os jogos."

O treinador seguiu na bronca após a derrota no Gre-Nal no último domingo. "O Grêmio mais uma vez está na final da Copa do Brasil e só não está melhor no Campeonato Brasileiro pelo pênalti não dado no Ferreirinha e depois aquele pênalti que não houve."

Renato também comentou sobre a postura que a equipe terá nas finais da Copa do Brasil em fevereiro frente ao Palmeiras.

"Tenho conversado bastante com o grupo, podem ter certeza que nas finais vão ser o Grêmio como vocês sempre viram jogar uma final, e bem diferente de algumas coisas que estamos vendo nos jogos".

Sexto colocado com 51 pontos, no domingo (31), às 16h, o Grêmio joga diante do Coritiba fora de casa. O Tricolor tem um ponto de vantagem para o Fluminense, que é o sétimo colocado e está fora da zona de classificação à Libertadores.