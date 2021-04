CSA cresce com Mozart e espera encerrar temporada conturbada com acesso

Na quinta posição com 57 pontos, o CSA ainda mantém vivo o seu sonho pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Para realizar o sonho é preciso vencer o Náutico e torcer para o Juventude ser não vença o Guarani, em Campinas.

O empate pode até garantir o acesso ao CSA, mas aí o time vai depender de uma derrota do Juventude e de no máximo um empate do Avaí com o América-MG na rodada decisiva da Série B.

Temporada conturbada

O CSA terminou o Campeonato Alagoano em 2020 na segunda posição. A equipe azulina iniciou o estadual vencendo o CEO, o Jacyobá, mas empatou com o CSE, perdeu do Murici, goleou o Coruripe, perdeu pro Asa e venceu o CRB.

Na semifinal o Azulão goleou o Murici por 4 a 0, mas na final foi derrotado pelo rival CRB e ficou com o vice.

Na Copa do Nordeste, pode se dizer que o CSA teve a sua pior participação. Com cinco derrotas, duas vitórias e um empate.

Já na Copa do Brasil, a passagem do CSA foi bem curta. A equipe maruja foi eliminado na primeira fase após perder para o Vitória (ES) por 2 a 1.

Campanha turbulenta no Brasileirão

O CSA nem bem estreou no Campeonato Brasileiro já viveu um momento difícil. A equipe chegou a ter 20 casos de Covid-19 no elenco, teve jogos adiados, jogos em que jogou todo esfacelado e chegou a ficar boa parte na zona de rebaixamento.

Mesmo com a torcida sendo contra o CSA contratou Argel Fuchs no dia 31 de agosto de 2020, para substituir Eduardo Baptista. Só que com a chegada do novo treinador, a crise no clube se agravou. Teve manifestação no CT e muita cobrança nas redes sociais. E 18 dias depois de sua contratação a gel foi demitido. Argel deixou azulão de mutange na lanterna do Campeonato Brasileiro.

Logo depois a diretoria contratou Mozart, que logo tratou de fazer um trabalho impecável tirando o CSA da última posição da tabela e levando para quinta posição e quem sabe conquistando o acesso à série A do Campeonato Brasileiro.

Mozart e suas mudanças

Mozart assumiu CSA em setembro de 2020 quando times se encontrava na zona de rebaixamento da série B. a estreia do treinador foi justamente diante do Juventude, a equipe azulina venceu por 3 a 2 no Rei Pelé em jogo válido pela 11ª rodada da competição.

Desde então Mozart adotou seu estilo de trabalho e deu uma nova cara ao time alagoano. Em 28 rodadas no comando da equipe, o treinador tem 14 vitórias, oito empates e apenas seis derrotas um aproveitamento de 59,5%.