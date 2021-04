Tudo ou nada! CSA visita Náutico em busca do acesso à Série A

Na briga pelo acesso, o CSA encerra sua participação na Série B no estádio dos Aflitos diante do Náutico, às 21h30, nesta sexta-feira (29). O Timbu conseguiu se livrar do Z-4 e só entrará em campo para cumprir tabela. Já o Azulão de Mutange quer garantir o acesso à Série A.

No histórico dos 41 confrontos, entre amistosos e jogos oficiais, o Náutico tem 18 vitórias, contra nove triunfos do CSA. Foram registrados ainda 14 empates.

Náutico quer estragar a "festa" do CSA

Sem grandes pretensões na competição, após conseguir se livrar da zona de rebaixamento, o Náutico não quer facilitar a vida do CSA e busca uma vitória em casa. O time pernambucano ocupa a 16ª posição na tabela, com 43 pontos.

Para a partida diante do Azulão, o técnico Hélio dos Anjos, que teve seu contrato renovado, não vai poupar ninguém e quer subir uma posição para ajudá-lo a se classificar na Copa do Brasil. Isso, no entanto, só acontecerá se o Vitória não vencer o Brasil de Pelotas.

O time deve ser o mesmo que ficou no empate com o Cruzeiro. A única mudança deve acontecer na lateral-esquerda, já que Kevyn, que retorna após cumprir isolamento por ter contraído Covid-19, e ficará na vaga de Byan.

Provável escalação do Náutico: Anderson; Vereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Kevyn; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza.

Para conquistar o acesso

O CSA que deixou escapar a chance na última rodada agora já não depende só de si. Com 57 pontos e na quinta posição, o Azulão terá que vencer o Náutico e torcer para um tropeço do Juventude diante do Guarani.

Diferente do Náutico, o técnico Mozart tem dois desfalques: zagueiro Luciano Castán e o atacante Rodrigo Pimpão, ambos suspensos.

+ CSA cresce com Mozart e espera encerrar temporada conturbada com acesso

Com isso, o treinador se vê obrigado a fazer alterações na equipe. no setor defensivo, Rodolfo Filemon é o mais cotado, enquanto na parte ofensiva Pedro Júnior deve ser o escolhido. Rafael Bilu é a outra opção, mas não agradou no jogo diante do Moto Clube, na última terça-feira, pela Copa do Nordeste.

Provável escalação do CSA: Matheus Mendes, Norberto, Rodolfo Filemon e Diego Renan; Giovane, Yago e Nadson; Gabriel, Pedro Júnior e Paulo Sérgio.