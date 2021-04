Buscando o acesso, Juventude viaja para enfrentar o Guarani

O Guarani recebe a equipe do Juventude na noite desta sexta-feira (29), às 21h30, no Brinco de Ouro, em jogo válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Os donos da casa se encontram na 13ª colocação, com 48, e jogam apenas para cumprir tabela. Do outro lado, o Juventude disputa uma vaga na Série A de 2021 com CSA e Avaí. Os gaúchos estão na quarta colocação, com 58 pontos. O CSA tem 57, em quinto, e o Avaí 55, em sexto.

Bugre tem quatro desfalques para última rodada

A equipe paulista fez seu último treino nesta quinta-feira (28), e finalizou sua preparação para a partida desta sexta. Entre os desfalques estão: Walber, Marcelo e Eliel, todos suspensos, enquanto Bruno Silva ainda cumpre quarentena, já que testou positivo para Covid-19.

Walber e Marcelo têm contrato até o fim deste mês e ainda não acertaram acordo com a diretoria da equipe. Os dois já foram liberados e estão de férias.

O Guarani deve jogar com: Gabriel Mesquita, Mateus Ludke (Pablo), Romércio (Victor Ramon), Didi e Bidu; Deivid, Murilo Rangel e Lucas Crispim; Pablo (Renanzinho), Waguininho e Matheus Souza.

Pintado faz mistério e não revela escalação

O último treino da equipe gaúcha teve apenas os últimos 15 minutos liberados para a imprensa. A decisão foi do técnico, Pintado, que decidiu fazer mistério quanto à escalação.

As disputas estão na lateral direita, onde Igor e Luís Ricardo são opções, no meio-campo, onde Gabriel Bispo pode substituir Gustavo Bochecha, e no ataque, com Rogério sendo prioridade à frente de Everton. Outro atacante, o Capixaba, pode jogar caso se recupere 100% de lesão.

Uma provável escalação do Juventude é: Luís Carlos; Igor (Luís Ricardo), Augusto, Emerson e Eltinho; João Paulo, Gabriel Bispo (Bochecha) e Renato Cajá; Capixaba (Matheuzinho), Rogério (Everton) e Rafael Grampola.