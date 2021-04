CRB goleia Cuiabá na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Em jogo válido pela 38ª e última rodada da Série B do Brasileirão, o CRB recebeu o Cuiabá no Estádio Rei Pelé e lá goleou o recém promovido para a Série A.

A partida que ocorreu na noite da última sexta-feira (29) teve gols de Wesley, Hyuri, Diego Torres e Carlos Jatobá para os donos da casa. Jenison descontou para os visitantes.

A partida

Aos cinco minutos, em um belíssimo chute de fora da área Wesley mandou no ângulo. O goleiro ainda espalmou a bola, mas a bola foi para dentro do gol! Sete minutos depois Dyego recebeu no meio e bateu forte, de fora da área, mas acertou a rede pelo lado de fora, pela esquerda.

E aos 16 minutos, em uma bela jogada de troca de passes, Wesley colocou Hyuri dentro da área, que saiu na cara do goleiro e bateu de cavadinha, encobrindo Matheus e ampliando o placar!

Aos 25, em um escanteio da direita, a bola foi arrumada pro meio e Lucão bateu por cima do gol. Na volta do segundo tempo, logo aos três minutos, Felipe Marques bateu de fora da área, caindo, e mandou por cima do gol. Cinco minutos depois Élton ficou com a bola na área e bateu forte, para uma defesaça do goleiro Edson Mardden!

Com 25 minutos de segundo tempo Wesley saiu na cara do gol e bateu forte, mas o goleiro espalmou. Na sequência, em um belo chute de fora da área, Diego Torres colocou no ângulo para ampliar o placar! Apenas oito minutos depois, em uma ótima jogada de troca de passes, Jenison recebeu pela esquerda e bateu forte, com desvio, para diminuir o placar!

Aos 38, em um contra-ataque pela direita, a bola foi virada pra Élton, que ficou com a bola, ganhou da marcação e bateu cruzado, mas nas mãos do goleiro. Após o gol o Cuiabá se lançou ao ataque, mas quem marcou foi o CRB.

Em uma boa jogada pela esquerda de Luidy, Carlos Jatobá se jogou na bola, cabeceando o cruzamento direto para o fundo das redes e transformando a vitória em goleada!

Próximos jogos e classificação

O CRB agora descansa e volta aos gramados no dia 20 de fevereiro, quando encara o Coruripe, pela primeira fase do Campeonato Alagoano. Já o Cuiabá joga no dia 27 de fevereiro, quando encara o Poconé, pela primeira rodada do Campeonato Mato-Grossense. Ambas as partidas não tem horário confirmado.