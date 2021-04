Juventude vence Guarani e confirma retorno à Série A

O lado alviverde de Caxias do Sul está em festa! O Juventude venceu o Guarani em Campinas nesta sexta-feira (29), em jogo válido pela 38ª rodada da Série B, e garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro. O golaço de Renato Cajá garantiu a vitória jaconera por 1 a 0 e confirmou a volta ao grupo de 20 principais equipes do país.

A partida começou com os mandantes no ataque, aos 4 minutos, Waguinho chutou cruzado mas Luiz Carlos defendeu. O jogo perdeu emoção, os goleiros assistiam os duelos do meio-campo e foi justamente de longe que saiu o gol que abriu o marcador. Renato Cajá chutou de longe e pôs o Ju em vantagem. o Guarani respondeu aos 32 com Lucas Crispim mas a bola foi por cima da meta.

O segundo tempo começou a exemplo do primeiro, com pouca inspiração das equipes. O time da casa permanecia mais tempo com a bola no ataque, no entanto, não transformava o domínio em chances de gol. A partir dos vinte minutos, o Papo passou a controlar as ações do jogo, tanto que aos 26 quase dilatou a vantagem em chute de Rogério mas Gabriel salvou. A partir de então, o time gaúcho controlou a posse de bola no campo ofensivo aguardando o término do jogo que culminou na volta à elite do futebol nacional.

Classificação final

O Guarani termina a Série B em 13º, com 48 pontos. Já o Juventude ficou ultrapassou o Cuiabá na rodada final e terminou no terceiro lugar, com 61.