Não deu! CSA empata com Náutico e permanece na Série B

O CSA enfrentou o Náutico nesta sexta (29), no Estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe maruja ainda sonhava com o acesso à Série A, mas viu seus planos irem por água abaixo quando o Juventude vencia o Guarani e para a situação ficar ainda mais complicada, viu Erick abrir o placar para o Timbu. Pedro Lucas até deixou tudo igual, mas de nada adiantou e a equipe maruja não conseguiu o tão sonhado acesso.

Náutico abre o placar

Precisando da vitória, o CSA iniciou a partida apertando a marcação. E em menos de dez minutos de bola rolando já haviam tido duas chances de abrir o placar, com Yago e Gabriel.

Após a pressão inicial, o Náutico passou a ter mais posse de bola e investia nas jogadas acionando Bryan e Eric pelas pontas. Era tanta a insistência do time da casa pelas laterais, que não demorou muito para abrir o placar.

Erick recebeu um lançamento de Jean Carlos, limpou dois defensores do CSA e tocou no cantinho para abrir o placar para o Náutico no estádio dos Aflitos.

CSA pressiona e arranca o empate

Em busca do empate o CSA voltou com três mudanças no intervalo. Uma das novidades foi Pedro Lucas e foi justamente dos pés dele que saiu o gol de empate do Azulão. no primeiro lance em que o atacante foi acionado, driblou o goleiro Anderson igual o placar.

Com igualdade no placar o CSA se lançou ainda mais ao ataque. E eram Noberto e Rafinha quem tratavam de incomodar a defesa do Timbu. O Náutico, no entanto, apostava no contra-ataque e em um deles, Jean ficou cara a cara com Matheus Mendes, mas o camisa 10 desperdiçou a grande chance de aumentar a vantagem.

O ritmo dos azulinos foi diminuindo e já não conseguiam mais esboçar reação para virar o placar e viram a chance do acesso ir por água abaixo..

Como fica?

O CSA terminou a Série B 2020 já quinta posição com 58 pontos, três a menos que o Juventude que garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem também se garantiu na elite da competição nacional em 2021 foram Chapecoense, a campeã da Série B 2020 com 73 pontos, o América-MG vice líder também com 73 pontos, Juventude e Cuiabá com 61 pontos.

Já o Náutico se livrou da zona de rebaixamento e se garantiu na Serie B 2021. A equipe pernambucana terminou na 16ª posição com 44 pontos. Cinco pontos a mais do que o Figueirense, que levou 7 a 2 em casa diante da Ponte Preta e foi rebaixado para a Série C 2021. Quem também estará com o Furacão é o Paraná, com 37 pontos, Botafogo-SP, com 34 e Oeste com 29.