Pintado comemora acesso do Juventude à Série A: "Trabalho de muitas mãos"

O Juventude venceu o Guarani por 1 a 0 nesta sexta-feira (29), no Brinco de Ouro, em jogo válido pela 38ª e última rodada da Série B. Com o resultado, garantiu o acesso à elite do futebol. Renato Cajá marcou o gol da partida.

Em entrevista após o apito final, o atacante Rogério ressaltou que todos os gols foram importantes, do primeiro ao último. Segundo ele, agora é só comemorar. Quem também vibrou e se emocionou foi o técnico Pintado.

“Difícil encontrar palavras. Nós sabemos o que fizemos, sabemos como conquistamos. Foi um trabalho de muitas mãos, trabalho sério. Queria parabenizar os meus adversários, os treinadores da Série B que foram capazes, fizeram um campeonato sensacional. Hoje a gente merece a comemoração. Vamos curtir o acesso à Série A!” disse.

Com a vitória, o Juventude encerrou sua participação em terceiro lugar, com 61 pontos. Aliás, a mesma pontuação do Cuiabá, que já havia garantido vaga na Série A. O Alviverde levou vantagem no saldo de gols, 10 a 8.