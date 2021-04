Em jogo interrompido por falta de energia, Vitória bate Brasil de Pelotas na última rodada da Série B

Pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Vitória bateu o Brasil de Pelotas fora de casa nesta sexta-feira (29). No Bento Freitas, Samuel marcou e garantiu a vitória para a equipe da casa.

As duas equipes entraram em campo já sem pretensões nesta rodada final. A primeira etapa foi marcada por uma queda de energia no estádio já na reta final, aos 38. A bola só voltou a rolar 20 minutos depois.

Antes disso, o duelo começou agitado. O Xavante assustou com Dellatorre, que recebeu dentro da área e finalizou para bela defesa de Yuri. A resposta do Vitória veio logo em seguida, quando Júnior Viçosa aproveitou cruzamento e arriscou uma bicicleta, mas Matheus Nogueira ficou com a bola. A outra boa oportunidade foi do time da casa, quando Bruno José avançou pela direita e bateu cruzado, mandando pra fora.

Na segunda etapa o Vitória comandou as ações. Após cobrança de falta, a bola ficou para Vitinho, que finalizou, mas Matheus Nogueira fez a defesa. No rebote, Gerson Magrão arriscou e novamente o goleiro do Brasil salvou. A equipe visitante abrir o placar aos 24, quando o Xavante errou na saída e Samuel aproveitou para mandar pro gol.



O Xavante ainda teve chance de empatar aos 33 e aos 35. Na primeira, Hevérton recebeu na intermediária e finalizou, mandando pertinho do gol. Na segunda, após cobrança de escanteio, a bola foi na trave.

Classificação final

O Xavante terminou a competição na 12ª posição, com 49 pontos. Já o Vitória, que lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada, ficou em 14º, com 48.