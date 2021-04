Em tarde inspirada, aniversariante Wilson garante empate ao Coritiba contra o Grêmio

Na tarde deste domingo (31), o Coritiba recebeu o Grêmio no Couto Pereira pela trigéssima terceira rodada do Brasileirão e ambas as equipes precisavam da vitória para respirarem na competição, o Grêmio na luta para entrar no G4 e o Coritiba desesperado para somar pontos para tentar deixar o Z4, entretanto as equipes ficaram no empate em 1 a 1.

Para quem esperava um jogo chato, se supreendeu com a boa movementação e chances criadas por ambas as equipes. O Grêmio abriu o marcador ainda no primeiro tempo com o zagueiro Paulo Miranda de cabeça, já o Coxa conseguiu o empate no segudo tempo de penalti converdido pelo goleiro Wilson. O goleirão do Coxa que completou 37 anos neste domingo, também defendeu um penalti cobrado pro jean Pierri, garantindo o empate para o Coritiba.

Tecnicamente o jogo não foi tão ruim, porém o resultado prejudicou muito os objetivos das equipes no campeonato, principalmente o Coritiba que amarga a penultima posição da competição com 28 pontos e está cada vez mais perto do rebaixamento. O Grêmio de Renato não consegue evoluir e já chega a 16 empates no campeonato e está a seis pontos do G4.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (3), para o cumprimento da trogéssima quarta rodada do Brasileirão. O Grêmio recebe o Santos na sua Arena as 16h00 e o Coritiba vai pro Ceará jogar contra o Fortaleza as 18h30 na Arena Castelão.