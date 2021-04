Ituano anuncia novo fabricante esportivo para o Paulistão 2021

O Ituano estará de novo fornecedor de material esportivo ao início da próxima temporada. Confirmado pelo site do próprio clube, a equipe paulista vestirá Alluri Sports em vínculo formado para a fabricação de uniformes desde a categoria sub-15 até o profissional.

“Toda a mudança é uma evolução. Com esta nova parceria para seus uniformes, o Ituano dá mais um passo no seu engrandecimento e identificação com sua torcida. Bem vindo Alluri Sports” comentou Paulo Silvestri, gestor do Ituano.

Campeão Paulista em 2014 e na temporada 2020 esteve próximo do acesso à série B do Brasileirão, a equipe do Ituano está em processo de reconstrução. Gerente Geral da Alluri Sports, Bruno Bonini, comenta sobre a parceria: “O Ituano é um time com uma história maravilhosa e que vem crescendo a cada ano no cenário nacional. Estamos ansiosos para trabalhar com o clube e entregar um uniforme de qualidade que a torcida do rubro-negro de Itu merece”.

Segundo sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol, o Ituano estreia na competição estadual no dia 28 de fevereiro, no estádio Brinco de Ouro, em partida contra o Guarani. A Alluri Sports recentemente já vestiu o Salgueiro/PE e Juventus da Mooca. Em crescente no estado de São Paulo, junto do Ituano, a marca também fornece material para o Osasco Audax e Marília.