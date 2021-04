Fernando Diniz confia em reação do elenco após sétima partida sem vitória

O São Paulo chegou à sétima partida sem vitória no último domingo (31). Jogando no Antonio Accioly, o Tricolor somou a quarta derrota no período em partidas válidas ou pela Copa do Brasil ou pelo Campeonato Brasileiro 2020. Vencido pelo Atlético-GO por 2 a 1, em jogo da 33ª rodada do campeonato nacional, Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva após o cotejo.

Perguntado se não consegue mais extrair o máximo (ou um desempenho razoável) dos jogadores, Fernando Diniz mostrou confiança que os bons dias voltarão para o São Paulo. "O momento é ruim, mas não pensei nisso, não. Confio nos atletas e acho que eles têm poder de reagir. É uma pergunta que a gente tenta responder desde que começou essa sequência. Acho que pesa a desclassificação na Copa do Brasil (na semifinal para o Grêmio). Tivemos jogos em que as coisas não aconteceram. O jogo do Coritiba, que a vitória escapou. Hoje com 1 a 1 tivemos o ataque e não fizemos. Buscamos solução todos os dias. Trabalho não está faltando. Ninguém está feliz com isso. É trabalhar e tentar acertar o time", afirmou o técnico.

A fase ruim da equipe seguiu sendo questionada pelos repórteres. Em uma das respostas, Fernando Diniz destacou que as recentes atuações do São Paulo, no período em que ele está à frente do Tricolor, são historicamente ruins. "Acho que o desempenho que temos hoje é um dos piores desde que estou aqui, depois que virou o ano. Não é que jogamos todas as partidas mal. No (jogo do) Coritiba, fomos bem no segundo tempo, mas na média estamos jogando mal e colhendo resultados piores ainda", finalizou o profissional.