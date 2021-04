De ressaca e com reservas, Palmeiras sai na frente, mas vê Botafogo buscar empate

Após bater o Santos na grande final da Libertadores no último sábado (30) e se sagrar campeão, o Palmeiras jogou nesta terça-feira (2) pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no Allianz Parque.

O alviverde entrou com um time reserva por conta da viagem para o Catar, na disputado do Mundial de Clubes. E assim acabou o jogo empatado, com gol de Emerson Santos para o Palmeiras e Rafael Navarro para o Botafogo.

Estratégias

O Palmeiras entrou com o time reserva para a partida, com exceção de Weverton. Na linha defensiva tinha Mayke, Emerson Santos, Alan Empereur e Renan, improvisado na lateral-esquerda. No meio estavam Felipe Melo, Patrick de Paula, Lucas Lima, Breno Lopes e Scarpa. No ataque, isolado, Willian Bigode fechava o time alviverde.

Já o Botafogo entrou com um time mudado em relação ao que jogou – e foi derrotado – no clássico contra o Fluminense. A linha de defesa tinha Kevin, Sousa, Kanu e Forster. No meio de campo estavam Caio Alexandre, Zé Welison e Romildo. No ataque estavam Matheus Nascimento, este de 16 anos (!), Rafael Navarro e Cesinha.

A partida

A primeira chegada de perigo foi aos sete, com um escanteio da direita na cabeça de Forster, que cabeceou e mandou por cima do gol. No lance ele acabou sofrendo um entorse no tornozelo e Hugo Neto entrou no lugar dele.

E aos 15 minutos, em um escanteio vindo da esquerda de Scarpa, Emerson Santos subiu e cabeceou no canto esquerdo de Cavalieri, que nada pode fazer! Três minutos depois Breno Lopes foi lançado, cruzou e Scarpa chegou batendo cruzado, mas na rede pelo lado de fora.

Aos 38, em um contra-ataque, Willian saiu do próprio campo sozinho e bateu para uma defesaça de Cavalieri! No escanteio a defesa tirou mal e Breno Lopes bateu forte, mas a bola saiu pelo lado esquerdo, com perigo!

Na sequência Emerson Santos sentiu uma lesão e foi substituído, dando lugar a Kuscevic.

Na primeira etapa o Palmeiras manteve a posse em 53%, contra 47% do Botafogo, mas chegou mais vezes com perigo, somando 12 finalizações, com duas certas, contra 11 do Fogão, que não acertou nenhuma.

Aos 10 do segundo tempo Breno Lopes recebeu na direita, levou pro meio e bateu de esquerda, buscando o ângulo, mas mandou para fora. Um minuto depois Cesinha conseguiu o chute de dentro da área, mas nas mãos de Weverton.

Aos 14, Matheus Nascimento conseguiu um lindo passe para Rafael Navarro, que bateu de longe e mandou nas redes de Weverton, que nada pode fazer além de ver o golaço do Botafogo!

Aos 21 Abel trocou Lucas Lima e Felipe Melo por Esteves e Gabriel Menino, Felipe por cansaço e Lucas por estar mal na partida. Aos 38 saíram Romildo e Rafael Navarro para a entrada de Luiz Otávio e Kalou. Aos 41 entrou Gabriel Silva e saiu Alan Empereur, dando mais ofensividade ao Palmeiras. Três minutos depois saíram Cesinha e Matheus Nascimento para entrar Davi Araújo e Kayque.

Para chegar ao empate o Botafogo aumentou as chances criadas. A posse se manteve igual a do primeiro tempo e ambos os times chegaram nas 17 finalizações, mas o Palmeiras manteve dois acertos, contra três do Botafogo.

Próximos jogos

O Palmeiras viaja hoje para o Catar para a disputa do Mundial de Clubes, e no domingo (7), às 15h enfrenta o vencedor do confronto entre Tigres e Ulsan Hyundai, que jogam na quinta-feira (4), às 11h.

Já o Botafogo joga na sexta-feira (5), às 20h, quando recebe o Sport pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.