Juventude anuncia saída do técnico Pintado

O Juventude anunciou nesta segunda-feira (1º) a saída do técnico Pintado. A decisão foi de comum acordo entre o treinador e o clube. O comandante chegou ao Alviverde em março, logo após a paralisação do futebol, devido à pandemia de Covid-19.

Ao todo, dirigiu a equipe em 46 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Além de conquistar o acesso à Série A, após terminar a Série B com 61 pontos, na terceira colocação, Pintado também levou a equipe às oitavas de final da Copa do Brasil.

Em seu site oficial, o Juventude desejou sucesso ao treinador: “O Esporte Clube Juventude deseja todo sucesso e boa sorte a Pintado neste novo desafio, reiterando que o profissional deixou as portas abertas no Alfredo Jaconi e no coração da torcida Jaconera, deixando seu nome marcado na história Alviverde!”

Pintado irá se transferir para a Ferroviária, de São Paulo, no Campeonato Estadual. O clube é gerido pelo seu procurador, que solicitou a presença do treinador. Por outro lado, o clube gaúcho chegou a fazer uma proposta de renovação de contrato, inclusive com aumento salarial.