Na busca pelo título, Flamengo tem clássico com Vasco no Maracanã

Nesta quinta-feira (04), o Flamengo recebe seu maior rival, Vasco, no maracanã às 21h em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação na tabela com 61 pontos, enquanto o Cruzmaltino ocupa à 14° colocação com 37 pontos.

O Flamengo chega para a partida buscando a vitória para encostar no líder, Inter, que possui 65 pontos. O Vasco, por outro lado, precisa vencer para se manter fora da zona de rebaixamento.

Com Diego Alves fora, Hugo Souza retorna ao time titular

O único problema que Rogerio Ceni terá para o clássico contra o Vasco é o goleiro Diego Alves, que na última partida voltou a sentir uma lesão na coxa direita e foi substituído durante a partida.

O volante Gerson, que foi substituído na partida contra o Sport com dores no tornozelo, ainda é duvida para o clássico de amanhã. O jogador está fazendo tratamento intensivo para ter condições de jogo.

Provável Escalação:

Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Gerson(João Gomes), Diego; Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel.

Luxemburgo treina novas opções no time titular para o clássico

No treino desta terça-feira (02), o treinador cruz maltino testou o jovem jogador da base Gabriel Pec no time titular na vaga de Talles Magno.

Outro jogador que treinou com os titulares é o zagueiro Ricardo Graça, que joga no lugar de Leandro Castan, suspenso.

Provável Escalação:

Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça, Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Benítez, Yago Pikachu, Pec; Cano.

Ficha da partida: