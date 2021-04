Grêmio recebe Santos com a necessidade de voltar ao caminho das vitórias

Grêmio e Santos precisam dar uma resposta ao seu torcedor, o tricolor enfrenta 6 jogos sem vencer e o Santos perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras. Na tabela, o Grêmio está na 7ª colocação com 52 pontos, enquanto a equipe do Santos ocupa a 11ª colocação. O duelo é válido pela 34ª do Campeonato Brasileiro e ocorre nesta quarta-feira (03), às 16:00h, na Arena do Grêmio.

Grêmio não vence há seis jogos e espera retornar a briga pelo G-4

Vivendo um momento muito conturbado, o Grêmio chega para esse jogo pensando somente nos 3 pontos. O Tricolor é o time que mais empatou no Campeonato, ao todo são 16 empates em 33 jogos. A queda de rendimento da equipe do técnico Renato Portaluppi é evidente dentro de campo e tem custado caro para o Grêmio, que vem perdendo posições na tabela e está fora do G-4, o objetivo do clube no Campeonato.

Para esse jogo, o Grêmio deverá ter o retorno de boa parte do time titular que foi poupado no jogo contra o Coritiba, Kannemann e Matheus Henrique que cumpriram suspensão e o retorno de Pepê, que estava lesionado mas ainda não é certeza de que comece jogando. Diego Churín e Geromel continuam fora.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Pepê (Ferreira); Diego Souza.

Santos precisa retomar a confiança para brigar por vaga na Libertadores

Após perder o título da Libertadores, a equipe santista volta 100% o seu foco para o Campeonato Brasileiro, onde não vive um momento muito bom. Com o título do Palmeiras, o G-6 virou G-7 e ainda pode virar G-8, caso o Grêmio vença a Copa do Brasil. Com isso, o Santos precisa vencer seus jogos para retornar a Libertadores na próxima temporada e dar uma resposta ao seu torcedor.

O treinador do Santos terá os desfalques de Marinho e Soteldo que estão lesionados, além da ausência permanente de Lucas Veríssimo e Pituca, que foram vendidos. Arthur Gomes e Lucas Braga devem começar no ataque, enquanto Laércio deve começar na zaga.

Provável escalação do Santos: John; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Kaio Jorge e Arthur Gomes.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Fabrício Vilarinho da Silva (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)