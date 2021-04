Mancini exalta importância de vitória e cita avanços em um turno de trabalho no Corinthians

O treinador alvinegro não poupou elogios à sua equipe após a virada de 2 a 1 sobre o Ceará. Mancini iniciou sua entrevista coletiva afirmando que o Corinthians mereceu vencer e exaltou a luta pela vaga para a próxima Libertadores.

“Era importante jogar bem e vencer, vencer merecendo vencer. Vi uma equipe que até sofreu um pouco, jogou contra uma equipe que vem bem no campeonato, mas tivemos um jogo diversificado, bola dos dois lados, com a intensidade que estava faltando nos últimos jogos, por esse lado é interessante você montar a estratégia e ela dar certo, isso devolve a confiança a todos”, Vagner prosseguiu, exaltando a importância de vencer a partida de hoje, “temos um objetivo bem delineado e vamos atrás dele, era essencial vencer o Ceará. Me incomodava muito, a derrota dói, machuca, e ainda mais como foi no último jogo contra o Bahia em que tivemos a maioria das ações, várias oportunidades e saímos derrotados”.

O técnico seguiu dizendo da importância de vencer o jogo de hoje. Com a vitória, o Corinthians chegou aos 48 pontos e viu o sonho da classificação à Libertadores mais próximo.

“Jogo era muito importante, um adversário direto nesta luta, neste segundo objetivo, era importante vencer, sair do bloco dos times da faixa dos 45 pontos, é uma vitória que nos distancia, já é algo melhor do que ficar embolado. Vi um jogo extremamente difícil, o Ceará tem velocidade, força, é muito bem armado”.

Sobre as substituições feitas e o que as mesmas surtiram de efeito, Mancini declarou: “Aumentamos a estatura do time, o Ceará tinha bola parada interessante, por isso Xavier, Camacho e Jô. A permanência do Otero foi pois ele ajuda bem dos lados do campo, em algum momento até foi para o meio, mas ele tem além da bola aérea, embora baixo tem tempo de bola interessante e se dedica muito na parte tática, jogar bem ou mal faz parte, todos oscilam na competição e dentro dos jogos, temos de entender, mas fazer com que deem o máximo de suas capacidades táticas e técnicas”.

O treinador corintiano comentou, também, sobre a conclusão de um turno à frente do Timão.

“Acho que tivemos grandes avanços, a equipe melhorou de forma considerável em vários aspectos, a equipe tem uma intensidade que me agrada, os ajustes serão feitos ao longo de toda temporada, de parte defensiva e ofensiva, técnica e tática, um time dificilmente rende igual em todos os jogos. Há padrão normal, mas há ajustes, existem oscilações no campeonato e nos jogos. O mais importante é terminar bem o campeonato e ao longo da temporada ter mais variação tática de jogo, que ainda não deu tempo de treinar. Melhoramos em muitos aspectos, a perda de intensidade que tivemos nós já vimos no jogo de hoje, marcando mais em cima, dentro disso, melhoramos bem, mas ainda faltam coisas importantes a serem feitas na temporada”.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena. A partida acontecerá pela 35ª rodada do Brasileirão.