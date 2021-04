Com nova estratégia, Glauber Moreira explica modificações e comemora vitória: "Enganamos o time deles"

O Goiás venceu o Atlético MG, por 1 a 0, em Goiânia, nesta quarta-feira (03), em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em jogo difícil, o time goiano bateu o time mineiro, que chega aos 32 pontos e continua na vivo na briga para se manter na Elite do Brasileirão.



O técnico Glauber Moreira veio para o jogo com uma estratégia diferente e também arriscada. Na divulgação da escalação, surpreendeu com cinco modificações, deixando de fora Tadeu e Rafael Moura, duas peças importantes do time goiano.



"No caso do Rafael Moura, foi mais uma estratégia de opção tática. O Atlético-MG veio com três zagueiros, esperando que entrássemos com dois centroavantes, mas mudamos e dificultamos muito a estratégia deles. Tadeu é um grande jogador, tem história no clube, mas o Rangel também. Tem grande história. Pedimos a opinião e tivemos o apoio do nosso vice-presidente, Harlei. Não tem nada contra o Tadeu. Mas o Rangel merecia uma oportunidade. Não tem polêmica. Foi uma opção da comissão", explicou o técnico.



Em jogo difícil e com novas estratégias, o técnico explicou a força do Galo e por isso era preciso arriscar. E deu certo. O time goiano sofreu, mas se manteve com a defesa sólida e soube atacar no momento certo. Aos 28 minutos, o time alviverde foi contemplado, o meia Daniel de Pauli fez o gol da vitória.



"Sabíamos que seríamos encurralados pelo Atlético-MG, até pela forma como eles jogam. Mas foi nossa estratégia e conseguimos uma bela vitória. Enganamos o time deles. Eles esperavam uma formação totalmente diferente, com dois centroavantes. Dificultamos para eles e vamos seguir trabalhando forte para sair dessa situação", finalizou.



Com a vitória, o time goiano fica a três pontos do Sport, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Goiás enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no próximo sábado (06), às 19h.