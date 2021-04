Buscando sequência de vitórias, Matheus Lira é um dos trunfos do Americano para sequência do Carioca

No Americano por empréstimo junto ao Fortaleza, Matheus Lira é um ponto positivo em meio oscilação do clube na fase seletiva do Campeonato Carioca. Com bonita história no futebol cearense, com passagens por Ceará e Fortaleza, o volante tem mostrado atuações sólidas, o que dá esperança ao torcedor.

Com bom aproveitamento nos duelos e muitos desarmes, Lira ainda se destaca pela boa saída de bola que tem, o que faz com que a progressão ofensiva da equipe seja bem executada. Assim, o Americano busca a regularidade necessária para que consiga avançar da seletiva para o Campeonato.

Dos seis times que estão disputando esta fase, apenas um consegue a vaga para disputar a primeira divisão do estadual mais charmoso do Brasil. O volante fala sobre o elenco e suas qualidades.

“Nosso elenco tem muita qualidade e jogadores de experiência. Acredito que vamos voltar a vencer e brigar pela classificação na fase principal. Estamos focados e unidos para buscar vencer sempre. Trabalho e entrega não faltam."

Focado no objetivo, Lira ressalta que está disposto a dar cada vez mais o seu melhor para a equipe, em busca da vaga no Cariocão 2021.

“Como eu disse o time é bom ponto um acerto aqui e outro ali encontramos o caminho das vitórias. Tenho o pensamento de sempre dar o meu melhor. Mesmo que esteja fazendo boas atuações, quero sempre mais e mais"

Cabe salientar que além de boas atuações no Carioca pelo Americano, Matheus Lira busca para a sequência da temporada se estabelecer no clube que detém os seus direitos: o Fortaleza. O Leão da Pici deve contar com o atleta em 2021 e o jogador falou a respeito do carinho que possui pelo clube.

“O Fortaleza é um gigante do Futebol Brasileiro. Tanto dentro de campo quanto fora. Além disso, o clube possui uma torcida enorme e apaixonada que costuma dar show na arquibancada. Quando retornar, quero aproveitar as oportunidades que eu tiver e crescer no clube.”