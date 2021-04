Técnico Claudinei Oliveira renova contrato com Avaí

O técnico Claudinei Oliveira renovou seu contrato com o Avaí. O anúncio foi feito pelo clube na manhã desta sexta-feira (5), através das redes sociais. O Leão da Ilha inicia a sua pré-temporada na próxima segunda-feira (8), e estreia no Campeonato Catarinense no dia 24 de fevereiro, contra o Juventus, na Ressacada.

Contratado na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro para substituir Geninho, o treinador realizou nove jogos com quatro vitórias, três empates e duas derrotas, um aproveitamento de 55,5%. Porém, a equipe não conseguiu o acesso à Série A.

O novo contrato de Claudinei é até o final deste ano. Essa é a segunda passagem do treinador no Leão. A primeira foi entre 2016 e 2018, onde conseguiu subir para a Série A em 2016 e foi vice-campeão catarinense em 2017.