Imprensa portuguesa confirma a contratação do zagueiro Bruno Viana ao Flamengo

O Flamengo está nos detalhes finais para confirmar o primeiro reforço da temporada 2021. Ex-Cruzeiro e há quatro anos no Braga/POR, o zagueiro Bruno Viana (26) deve ser anunciado pelo clube em contrato de empréstimo até o fim do ano e opção de compra em valor de 7,5 milhões de euros.

A notícia vem da imprensa portuguesa, através do jornal Record. A informação é que o Rubro-Negro se reuniu com representantes do jogador e já têm um acordo apalavrado. Confirmado o desfecho positivo da negociação, Bruno Viana só poderá jogar pelo novo clube no estadual Carioca.

Conforme diz o jornal O Dia, Bruno recebeu ofertas do Getafe e Lorient nas duas últimas janelas, porém o clube lusitano não topou seguir com as tratativas. Após isso, o defensor perdeu espaço na equipe de Carlos Carvalhal por falta de comprometimento e sua diretoria buscava uma nova equipe para o atleta.

Contratado em 2017 pelo Braga, Bruno Viana veio do Olympiakos/GRE e logo em sua primeira temporada marcou 5 gols em 35 partidas. Perto de deixar o clube, o jogador esteve treinando com o time B e só atuou 45 minutos nas últimas cinco partidas. Natural de Macaé, Bruno surgiu no Cruzeiro em 2015 e desde a temporada seguinte, atua no futebol europeu.