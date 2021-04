Auxiliar técnico destaca psicológico como fator principal para vitória do Fortaleza sobre Coritiba

O Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1 nesta quinta-feira (4), no Castelão, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixou a zona de rebaixamento. Em entrevista coletiva após a partida, o auxiliar técnico Luís Fernando Flores, substituto de Enderson Moreira, definiu a personalidade do elenco como fator principal para a vitória.

“O primeiro tempo foi muito igual, tivemos duas oportunidades de abrir o placar. Mas fomos surpreendidos com o gol (do Coritiba). O importante foi o não abatimento. A personalidade do time para poder, mesmo no momento difícil, na briga contra o rebaixamento, ter sofrido um gol e não ter se abatido. Buscamos o empate, e, logo em seguida, o segundo gol. O fator predominante foi o psicológico não ter se abatido” disse.

E completou afirmando que a vitória foi crucial para retomar a confiança da equipe. No entanto, também ressaltou que ainda não tem nada definido.

“Sem dúvida, a vitória sempre traz confiança, o jogador fica mais confiante. E da maneira que foi, saindo atrás no placar, dentro de casa. A gente conseguiu reverter o resultado contra um adversário direto. Isso dá uma maior moral para o grupo. Mas também estão conscientes que falta muito. Precisamos continuar na mesma pegada, com a mesma determinação”.

Quando questionado sobre qual foi a principal arma da comissão técnica na mudança de postura da equipe, Flores deu total mérito aos jogadores. Segundo o auxiliar, são eles que resolvem em campo.

“Claro que a gente trabalha em todos os sentidos com eles durante a semana. Mas, no jogo, quem resolve mesmo, são os jogadores. Eles tiveram a atitude, não se abateram, correram atrás do resultado. Os que entraram também foram bem. Estão de parabéns e a grande arma são os atletas que saíram de um placar adverso para um 3 a 1” encerrou.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 38 pontos e subiu para a 14ª posição. O próximo compromisso do Leão é contra o Vasco, na quarta-feira (10). O duelo, válido pela 35ª rodada do Brasileirão, será no Castelão, às 19h15.