Abel Braga valoriza empate contra Athletico: "O Inter ganhou um ponto"

O Inter ficou no empate sem gols contra o Athletico na noite desta quinta-feira na Arena da Baixada em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Após o jogo, o técnico colorado Abel Braga avaliou o resultado e o desempenho da equipe: "Eles (Athletico) tiveram domínio, mas a minha defesa esteve muitíssimo bem. O que eles tiveram da área foi basicamente uma cabeçada. O São Paulo empatou aqui , o Flamengo perdeu. É muito difícil jogar aqui. " comentou.

Abel ressaltou a qualidade do Furacão atuando em casa: "O Inter ganhou um ponto, porque continua na liderança. Quem tá dois pontos atrás, perdeu aqui pro Athletico-PR três rodadas atrás."

O treinador também justificou a escolha por Marcos Guilherme na vaga de Caio Vidal: "O Marquinhos (Guilherme) fez um ótimo jogo. Ele não apareceu muito no ataque, mas o Abner também não jogou. Isso que você devia estar me perguntando. Aquelas viradas de bola do Athletico também não teve. "

Classificação e próximo compromisso