Recorde batido: Botafogo é o campeão brasileiro a ser rebaixado mais rápido à Série B

Não teve como escapar. O pior não é ser rebaixado, é cair para a Série B dessa forma, com a lanterna colada na mão, perdendo jogos e mais jogos, tanto em casa quanto fora do Rio. São 18 derrotas, 14 empates e apenas quatro vitórias nas 34 rodadas. O Botafogo não fazia medo em nenhum contexto para nenhum adversário. Sem contar a irresponsabilidade financeira de um clube deve muito mais do que arrecada. A crise do chamado Glorioso é tremenda.

A derrota do Botafogo para o Sport por 1 a 0 na noite desta sexta-feira fez com que o time de General Severiano se tornasse o campeão brasileiro a cair com mais rodadas de antecedência na Série A desde 2006, quando a competição por pontos corridos começou a ter 20 clubes.

O rebaixamento na 34ª rodada selou a temporada repleta de erros ao longo de 2020 em que o clube contratou 25 jogadores, utilizou quase 60 e passou pelas mãos de cinco técnicos. CINCO TÉCNICOS EM UMA TEMPORADA!

Antes do Fogão, o campeão brasileiro que foi rebaixado à Série B mais cedo havia sido o próprio Sport. Em 2009, os recifenses caíram na 35ª rodada. Em 2014, ano do último rebaixamento alvinegro, o Bota confirmou a queda na penúltima partida.