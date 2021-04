Grêmio visita rebaixado Botafogo em busca do G-4

Botafogo e Grêmio enfrentam-se nesta segunda-feira (08) em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, no Estádio Nilton Santos. O Grêmio não vence há sete jogos e está cada vez mais distante do pelotão da frente, enquanto o Botafogo não sabe o que é vencer há oito partidas. O tricolor ocupa a sétima colocação com 53 pontos e o já rebaixado Botafogo é o lanterna do Brasileirão com apenas 24 pontos ganhos.

Sem chances de permanecer na A, Botafogo deverá repetir o time repleto de garotos

Após a derrota para o Sport por 1 a 0, que confirmou o rebaixamento do Botafogo, o técnico Eduardo Barroca acabou sendo demitido. Com isso, o time de amanhã deverá ser comandado por Lúcio Flávio, ex-jogador do Botafogo. A equipe do Fogão deverá ser recheada de garotos provindos da categoria de base, algo que já vem acontecendo nos últimos jogos. O goleiro Diego Cavalieri segue fora por lesão.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Kevin, Kanu, David Sousa e Victor Luis; Zé Welison, Romildo e Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.

Grêmio busca retomar a confiança para brigar por G-4 novamente

A briga do Grêmio por G-4 passa pelo resultado desta segunda, onde pode definir de vez se o tricolor gaúcho buscará a vaga direta na fase de grupos da Libertadores ou não. Sem vencer há sete jogos, o tricolor chega para esse confronto pensando só nos três pontos para não distanciar-se cada vez mais do G-4. Para esse jogo, o técnico Renato Portaluppi não contará com os suspensos Diego Souza e Victor Ferraz, além deles, Pinares e Vanderlei também não viajaram.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Alisson, Pepê e Diego Churín.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)