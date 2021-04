Francis elogia projeto do Coimbra e mira boa campanha no Mineiro

O atacante Francis, com passagens pelo São Bento, futebol português e japonês, que assinou recentemente com o Coimbra para a temporada 2021, falou sobre os trabalhos intensos que têm feito no clube mineiro. Segundo o jogador, a meta é evoluir ainda mais nas próximas semanas.

“O grupo tem se dedicado muito para melhorar ainda mais seu rendimento em campo nestas próximas semanas. O elenco vem se empenhando para que isso seja possível. Vamos continuar com a mesma intensidade nesta sequência da temporada para chegarmos ao nível que estamos desejando”, disse.

Segundo Francis, o Coimbra tem como ideia fazer um grande 2021 no clube.

“O Coimbra tem um projeto muito forte e isso motiva muito a gente. Vou trabalhar muito para ajudar o clube a crescer. Esse é o meu objetivo”, concluiu.