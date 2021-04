Ferrugem mira temporada de recuperação na Inter de Limeira

Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, hoje vestindo a camisa da Inter de Limeira, destacou a expectativa para 2021 no clube. O jogador, que também atuou com a camisa do Cuiabá, revelou o trabalho intenso da equipe nas últimas semanas.

“Estamos trabalhando muito para que a equipe possa fazer um grande Paulistão esse ano. O grupo está evoluindo a cada dia de trabalho e vai chegar com tudo na disputa. Estamos muito motivados", afirmou.

Para o atleta, a meta do time alvinegro é passar para as finais da disputa.

"Vamos pensar jogo a jogo, rodada a rodada, mas queremos, sim, chegar à segunda fase da disputa. Temos que acreditar até o fim nisso", falou.