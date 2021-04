Claudinei comemora renovação com CRB e projeta nova temporada vitoriosa

Um dos principais destaques do CRB, o volante Claudinei revelou o desejo de passar dos 150 jogos com a camisa do clube alagoano. Para ele, essa meta tem tudo para ser alcançada em breve.

“Estou bem próximo de alcançar essa meta dos cento e cinquenta jogos. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível. É uma história que tenho construído ao longo dos anos aqui no CRB e isso me deixa feliz", disse.

Claudinei ainda falou sobre o desejo do clube em ter um grande ano pela frente.

"Temos uma base e isso é importante. Tenho certeza que teremos um grupo forte para que possamos conquistar títulos nesta temporada", finalizou.