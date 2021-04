Lúcio Flávio elogia garotos do Botafogo, mas lamenta promoção de jovens na situação atual

Já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela terceira vez em sua história, o Botafogo foi goleado pelo Grêmio na noite desta segunda-feira (8). O Tricolor Gaúcho não tomou conhecimento e aplicou sonoros 5 a 2 na garotada de General Severiano.

Após o jogo, Lúcio Flávio, técnico interino do Botafogo, falou da derrota e lamentou que as jovens promessas da equipe sejam lançadas na atual situação:

"Nós sabíamos que seria um jogo muito difícil. Por isso, procuramos manter a mesma equipe que vinha fazendo bons jogos. Mas por ter muito jogadores jovens sendo lançados, tínhamos conhecimento da dificuldade. Quero elogiar esses garotos, que até pouco tempo não estavam trabalhando com a gente no profissional. Claro que não é a melhor situação para colocar esses garotos. Nenhum deles precisaria passar por uma situação como essa. Mas, infelizmente é uma situação que o futebol às vezes nos traz.”

Lucio Flavio falou que vai fazer de tudo para terminar a competição de forma digna:

“Mesmo nessa situação, a gente não vai se entregar. É terminar a competição procurando utilizar ao máximo aqueles que têm condições de atuar em momentos como esses. Apesar do resultado elástico hoje, a performance dos meninos foi boa nesses três jogos. Tivemos mais finalizações que o Grêmio hoje, entra muito a qualidade do adversário, que tem um treinador já por longo tempo. Lamentamos o resultado, mas a performance foi boa e acredito que vão se dedicar, evoluir e aprender com tudo isso.”

À base, Lucio Flavio fez diversos elogios:

“Os meninos da base estão sendo experimentados, muitos deles têm tido boa performance, é importante que isso aconteça. Estão vivenciando o momento no profissional, situação diferente do que vivenciaram na base. Aos poucos, vão entendendo o processo no profissional. É tirar essa carga dos meninos, nenhum deles tem culpa do momento do clube. Vamos dar todo apoio. Eles estão muito bem.”

Sobre o próximo treinador, Lucio Flávio disse que a diretoria já está trabalhando para trazer o profissional para ajudar na reconstrução do Botafogo:

“A diretoria tem trabalhado constantemente para trazer o mais breve possível o próximo treinador. Quando esse profissional for escolhido, contará com meu apoio e o apoio de todos os profissionais. Vamos passar todas as informações necessárias, fazer com que ele entenda que a vinda dele será para agregar e enfrentar um desafio, primeiro de trabalhar com esses garotos que estão surgindo com muitos valores bons para evoluírem. Além do treinador, o clube já vem trabalhando com possibilidades de contratações de jogadores. Da nossa parte, esse profissional vai ter a melhor condição para trabalhar”, finalizou o treinador.

Com apenas 24 pontos e na última colocação na tabela, o Botafogo tem mais três partidas para tentar melhorar sua posição. A equipe enfrentará Goiás, São Paulo e Ceará.