Com show de Matheus Henrique, Grêmio atropela rebaixado Botafogo

O Grêmio deu show no Nilton Santos. Com gols de Alisson, Jean Pyerre, Churín e Matheus Henrique, duas vezes, o time comandado por Renato Gaúcho goleou o já rebaixado Botafogo por 5 a 2, na noite desta segunda-feira (8).

Com a vitória, o Tricolor manteve viva a chance de uma vaga na Libertadores através do Brasileirão. Já o Botafogo, com a derrota, vai tornando ainda mais melancólica a temporada que já confirmou o rebaixamento do Alvinegro.

Bota começa bem, mas Grêmio aproveita melhor as chances

Apesar de já rebaixado, o que se viu nos primeiros minutos foi um Botafogo indo para cima e tentando dominar o jogo diante do Grêmio. O Alvinegro começou com tudo e teve três boas oportunidades nos cinco primeiros minutos, mas Caio Alexandre, Rafael Navarro e José Welison não conseguiram abrir o placar.

Dois minutos depois, Alisson recebeu a bola e abriu o placar para o Tricolor. Após isso, o Grêmio melhorou. Aos 17', Jean Pyerre marcou um belo gol de falta e ampliou para os visitantes. Os times ainda tiveram outras oportunidades, mas o primeiro tempo terminou com o Imortal com 2 a 0 no placar.

Na segunda etapa, a partida ficou agitada. Matheus Nascimento tentou uma bicicleta, mas errou. No lance seguinte, Romildo cometeu pênalti em Pepê, segundo o VAR. Churín marcou o terceiro do time de Renato Portaluppi. O Bota ameaçou uma reação com Rafael Navarro, aos 11', o atacante diminuiu, mas não mudou muito. Matheus Henrique apareceu na partida, marcou duas vezes: aos 29 e aos 33 e a goleada estava feita. Ainda deu tempo de Matheus Babi marcar mais um gol de honra, aos 36.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O que mostraram os times

O Grêmio mostrou que pode jogar melhor do que vinha jogando nas partidas anteriores. O Tricolor estava há sete jogos sem vencer e acabou com o jejum. Além disso, a goleada dá moral para a disputa da final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no fim do mês.

Para o Botafogo, apesar da derrota, o jogo valeu para testar as opções para a disputa da Série B. A aposta: os jovens da base. Matheus Nascimento e Rafael Navarro se destacam em um time que tem fôlego e que quer mostrar trabalho. O lampejo dos cinco minutos iniciais precisa se repetir por mais tempo se o Alvinegro quiser almejar grandes coisas na próxima temporada.

Tabela e Agenda

Com a vitória, o Grêmio assumiu a sexta colocação, com 56 pontos. Três a mais que o Palmeiras, sétimo colocado, mas que tem dois jogos à menos. O Botafogo não sairá da zona de rebaixamento, mas com a derrota perdeu a chance de se aproximar do 19º colocado. O Alvinegro segue na lanterna do Brasileirão, com 24 pontos.

Os dois times voltam a campo no final de semana pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (13), às 17h, o Botafogo visita o Goiás na Serrinha. No domingo (14), às 20h30, o Grêmio recebe o São Paulo na Arena do Grêmio.