Mesmo com goleada e fim de má fase, Renato Portaluppi alerta: "Vitórias não vão esconder nossos erros"

Grêmio e Botafogo se enfrentaram na segunda-feira (8) em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho saiu com a vitória após golear por 5 a 2 o já rebaixado Botafogo. O técnico Renato Portaluppi analisou o desempenho da equipe e falou sobre essa reta final de campeonato do Grêmio:

"Nos comportamos bem desde os primeiros minutos. Quando a gente ataca bastante o adversário, deixamos espaços atrás. O importante foi a intensidade nos 90 minutos. Temos mais três jogos e o objetivo é buscar a classificação para a Libertadores direto."

Problemas e soluções na defesa

O sistema defensivo do Grêmio na partida de hoje era completamente reserva e acabou sofrendo bastante com o ataque do Botafogo, que soube aproveitar os espaços para balançar as redes. No entanto, não é de hoje que o Grêmio vem tendo problemas na defesa e já complicou-se em rodadas anteriores.

"Criamos várias oportunidades e fizemos os gols. E não é porque vencemos por 5 a 2 que vou me contentar. Tem coisas que a gente precisa melhorar e treinar. A gente anda tendo falhas que não pode ocorrer. Fiquei satisfeito em parte."

O treinador gremista ainda falou sobre o garoto Vanderson, que atuou como titular no lugar do suspenso Victor Ferraz: "É importante a gente ter este tipo de jogador no grupo. O Victor (Ferraz) é mais posicionado, experiente. O garoto (Vanderson) a gente está procurando lapidar. Quer atacar bastante. Com o tempo, ele vai pegar. Sem dúvida, é um jogador de futuro."

Jean Pyerre e Matheus Henrique são destaques na partida

O camisa 10 gremista teve uma ótima atuação na noite desta segunda, com 1 gol 1 assistência, Jean Pyerre participou bastante da partida e voltou a mostrar seu bom futebol. Renato comentou sobre as cobranças que faz ao atleta e sobre o potencial que o meia tem: "Hoje o Jean (Pyerre) chutou, pisou na área, cabeceou, fez gol. Por isso que eu cobro ele. A gente sabe da criatividade dele. Eu não vou cobrar de um jogador que não possa me dar o que eu quero. Eu pego no pé do Jean porque sei que ele pode me dar mais."

Da mesma forma, o técnico gremista comentou sobre a atuação de Matheus Henrique, que marcou 2 gols no jogo desta segunda e teve uma das suas melhores atuações na temporada: "Todo jogador que está no grupo do Grêmio, é importante. Nem sempre o jogador vai jogar bem, é normal. São jogadores da minha confiança. Matheus Henrique nos ajudou muito, eu cobro que ele pise na área. Da mesma maneira o Jean (Pyerre)."

Polêmica envolvendo Pinares e possível descontentamento envolvendo o chileno

Nos últimos dias, surgiram rumores de uma possível desavença no elenco por conta do meia chileno Pinares, que se recusou a entrar em campo na partida contra o Santos, na quarta-feira (3) e não viajou com a delegação para enfrentar o Botafogo. Renato comentou sobre a situação, alegou desconhecer tal informação e ainda afirmou que o chileno estará concentrado para o jogo contra o São Paulo:

"Eu não sei que episódio (sobre Pinares) você está falando. Ele se queixou de dores musculares. Sábado ele vai estar concentrado para a partida contra o São Paulo. Pinares não tem problema nenhum com ninguém do Grêmio."

Próximo compromisso do Grêmio

Pensando no G-4, o Grêmio volta a campo no próximo domingo, onde enfrenta a equipe do São Paulo. A partida ocorrerá na Arena do Grêmio, às 20h, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.