Ex-Palmeiras, Stuart Asafe Ferreira é a esperança do CSE

Com passagens por diversos clubes, entre eles Bangu, Goiânia e atualmente o CSE, de Alagoas, Stuart Asafe Ferreira Alves despontou nas categorias de base do Palmeiras aos 18 anos. O meia-atacante disputou a Copa São Paulo de Futebol Jr com a camisa Alviverde até se transferir para o Internacional. Mais recentemente ele esteve no Lleida Esportiu, da Espanha e Goiânia.

Em entrevista ao site VAVEL Brasil, Stuart contou como foi sua passagem no Palmeiras o ajuda no CSE.

VAVEL Brasil: Voce passou pela base do Palmeiras e foi campeão por lá, um dos principais centros de formação de atletas do país. Como a sua experiência dentro do clube te ajuda nos dias de hoje ?

Stuart: "Me ajuda na questão tática e no entendimento só jogo. Me ajudou a fazer a leitura do jogo rápido."

VAVEL Brasil: Nessa temporada voce vai atuar pelo CSE e chegou com uma grande expectativa. Apesar da pouca idade voce já esta assumindo uma grande responsabilidade dentro da equipe, como voce tem encarado essa oportunidade ?

Stuart: "Eu tenho encarado isso com muita tranquilidade. Venho preparado meu psicológico para isso. Então hoje em dia levo isso com normalidade.

E fico feliz por estar assumindo um cargo de inoperância dentro da equipe."

VAVEL Brasil: Você tem um estilo de jogo ousado, gosta de partir pra cima do adversário, finaliza bem, entre outras características. Como voce se adapta aos pedidos do técnico, juntando a parte tática com a sua caracteristica ofensiva.

Stuart: "Me vejo adaptando bem. Porque o que ele vem me pedindo para fazer, é o que eu sei de melhor. Ir para cima. Driblar, velocidade, quebra de linhas."