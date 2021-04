Vasco e Fortaleza fazem confronto direto na luta contra rebaixamento no Brasileirão

Apenas um ponto separa Fortaleza e Vasco na classificação do Campeonato Brasileiro. Os clubes se enfrentam na noite desta quarta-feira (10), às 19h15, na Arena Castelão e quem perder deve terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Neste momento, o Vasco abre o Z4 com 37 pontos. Goiás, Coritiba e o já rebaixado Botafogo vem logo atrás. O Fortaleza está em 15º lugar, com 38.

"Final de campeonato" para o Fortaleza

O Leão do Pici joga em casa e chega embalado após vencer o Coritiba por 3 a 1 na última rodada. A novidade é a volta do técnico Enderson Moreira, liberado após contrair a Covid-19. A dúvida fica por conta dos atacantes Osvaldo e Romarinho, que estavam no DM. Lesionados, o goleiro Max Walef e o zagueiro Roger Carvalho seguem fora.

"Desde o jogo contra o Coritiba, todos são uma final de campeonato. Esse contra o Vasco será mais uma batalha da guerra. É buscar o melhor sempre para vitória e se distanciar da zona de rebaixamento", afirmou o centroavante Wellington Paulista, artilheiro do Fortaleza no campeonato com nove gols.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Luiz Henrique, David, Torres, Wellington Paulista.

Vasco sem vencer há três jogos

Sem Léo Matos, suspenso, Vanderlei Luxemburgo tem como opções usar Cayo Tenório ou recuar Pikachu para a lateral e colocar Juninho no meio. Além dele, Caio Lopes também treinou na vaga de Léo Gil e deve começar jogando.

A boa notícia para o técnico do Vasco é que o artilheiro Germán Cano está recuperado de uma indisposição estomacal que o deixou fora de alguns treinos.

A última vitória foi um 3 a 2 sobre o Atlético-MG em 23 de janeiro. Desde então foram dois empates e uma derrota e apenas um gol marcado - Benítez, de falta, contra o Palmeiras.

"Estamos jogando o nosso campeonato e acho que estamos jogando bem. Temos jogos decisivos e acho que há três ou quatro candidatos lutando por uma vaga para não cair", declarou Luxemburgo após a derrota para o Flamengo na última rodada.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Yago (Tenório), Marcelo Alves, Leandro Castan (Ricardo Graça), Henrique; Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho (Pikachu), Benítez, Ygor Catatau e Germán Cano.