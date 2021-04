Após eliminação precoce, Palmeiras enfrenta Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar

Na tarde dessa quinta (11), Palmeiras e Al Ahly irão duelar pela disputa do terceiro e quarto do Mundial de Clubes. A equipe paulista sonhava com a final, porém, acabou perdendo precocemente para o Tigres, do México. A decisão será disputada as 12h, no estádio Education City, em Doha (Qatar) e terá transmissão apenas da SporTV e você também acompanha em tempo real pela VAVEL Brasil.

Palmeiras vem abatido depois de uma derrota precoce e frustrante

A equipe palmeirense não vem agradando os torcedores nos últimos jogos. O Palmeiras não apresenta um bom futebol desde a primeira partida contra o River Plate, lá na Argentina, mesmo conquistando o título da Libertadores no meio do caminho, levando a equipe até o Mundial de Clubes.

A torcida do Palmeiras, estava muito ansiosa para esse campeonato desde a decisão contra o Santos. Mas, a equipe paulista decepcionou seus torcedores e acabou sendo na semifinal para o Tigres. Apenas dois clubes brasileiros foram eliminados em uma semifinal de Mundial, o Internacional, em 2010, e o Galo, em 2013.

Apesar de não ser o que Palmeiras queria, a equipe pode faturar um belo dinheiro, mesmo sem chegar à final. O prêmio para o 3º colocado é de 13,5 milhões de reais. Já em caso de uma improvável derrota para o Al Ahly, a equipe fatura 10,8 milhões de reais, por fiar na 4º colocação.

Abel Ferreira concedeu uma coletiva de imprensa nessa véspera da partida e afirmou que virá com mudanças no time titular. Empereur, Scarpa, Patrick de Paula, Emerson Santos, Willian ou Felipe Melo podem pintar no time titular, que foi comporto no último domingo por: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.

Al Ahly vem com dois desfalques para essa decisão

A equipe egípcia veio ao Mundial de Clubes sem grandes intenções. Na primeira rodada do torneio, eles venceram o Al-Duhail, equipe do ex palmeirense Dudu, e, como era esperado, perderam para o Bayern de Munique na semifinal, por apenas 2 a 0.

A equipe do Egito vem desfalcada para o jogo contra o Palmeiras. Mahmoud Kahraba e Hussein El Shahaat descumpriram o protocolo da FIFA e foram vetados de entrar em campo contra o Palmeiras. O técnico da equipe lamentou a perda dos dois jogadores, e ainda completou dizendo que não foi intencional.