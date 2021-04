Após especulações, Hernán Crespo é confirmado como novo técnico do São Paulo

Hernán Crespo é o novo técnico do São Paulo. O anúncio oficial deve sair ainda nesta sexta-feira (12). Após diversas especulações sobre questões contratuais, o argentino deve assinar por dois anos com o Tricolor Paulista. A tendência é de que o novo comandante não estreie ainda contra o Grêmio na próxima rodada, devido ao processo de mudança no país.

Para o seu lugar, o auxiliar e interino Marcos Vizolli estará na beira do campo para comandar a equipe. A chegada do novo técnico não será a única, pois virá mais cinco profissionais para a sua comissão técnica: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Gustavo Satto, Alejandro Kohan e o analista de desempenho Tobías Kohan.

O técnico argentino chamou atenção após a conquista da Copa Sul-Americana sob o comando do clube argentino Defensa y Justicia no mês passado. No entanto, Crespo não foi o único submetido a entrevistas para o cargo após a saída de Fernando Diniz. Além dele, o espanhol Miguel Ángel Ramírez e o português Pedro Martins foram um dos possíveis candidatos ao cargo de técnico do São Paulo.

A mudança de novos ares foi aprovada após a reformulação que já estava sendo construída sob o comando do ex-técnico Fernando Diniz, com a ideia de um time ofensivo e que não deixe de propor o jogo, acrescentando ainda o desejo de ter uma equipe mais competitiva.

O São Paulo está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 59 pontos, sete pontos atrás do líder Internacional. No entanto, o Tricolor Paulista ainda tem quatro jogos a menos: Grêmio, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. A equipe não está em boa fase e ainda deixou de pontuar três pontos após o empate por 1 a 1 com o Ceará, sem vencer há oito jogos.