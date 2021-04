Ainda com esperanças de título, Atlético-MG enfrenta desesperado Bahia

Atlético-MG e Bahia se enfrentam neste sábado (13), no Mineirão, às 19h. O duelo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo tenta se manter vivo na briga pela título, enquanto o Tricolor precisa vencer para seguir fora da zona de rebaixamento. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 63 jogos entre as equipes, com ampla vantagem para o Atlético-MG. Já que foram 29 vitórias, contra 16 do Bahia. Além disso, foram 18 empates.

O último duelo ocorreu em 19 de outubro de 2020, em Pituaçu, pela 17ª rodada do Brasileirão. O Tricolor venceu por 3 a 1. Gilberto, duas vezes, e Daniel marcaram os gols da vitória. Enquanto Savarino descontou para o Galo.

Jair retorna de suspensão e Allan é desfalque

Com 61 pontos, o Galo é o terceiro colocado e ainda mantém esperanças de título. No entanto, a equipe não vive bom momento. Já que venceu apenas um dos últimos cinco jogos: 2 a 0 sobre o Fortaleza. Nos outros jogos, foram dois empates e duas derrotas. Na última rodada, ficou no empate sem gols com o Fluminense, fora de casa.

Allan recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Por outro lado, Jair, que estava suspenso, volta ao time. Aliás, os dois juntos acumulam seis suspensões e um total de 13 jogos em que um ou outro estiveram ausentes. Na mesma função, Léo Sena e Gustavo Blanco foram emprestados.

O técnico Jorge Sampaoli também não poderá contar com o atacante Keno, que segue se recuperando após ter ruptura ligamentar no cotovelo esquerdo, durante a vitória contra o Santos há duas semanas. Uma possível novidade pode ser a presença de Marrony jogando pelos lados.

Provável escalação: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco (Nathan) e Hyoran; Savarino, Eduardo Vargas e Eduardo Sasha (Marrony).

Índio Ramírez e Daniel estão fora da partida

O Tricolor é o 16º colocado, com 37 pontos, os mesmos do Vasco, primeira equipe na zona de rebaixamento. E também não vive bom momento. Após vencer o Athletico-PR por 1 a 0, foram dois empates e duas derrotas, dos quais três foram confrontos diretos contra o descenso. Na última rodada, empatou em 3 a 3 com o Goiás, em casa.

Antes do último treino em campo, os atletas fizeram um treino físico na academia. Na sequência, o técnico Dado Cavalcanti realizou uma atividade tática e esboçou a equipe que deve ser titular. Antes de finalizar o treinamento, alguns jogadores treinaram cobranças de faltas e de pênaltis.

Para o duelo, há alguns desfalques. Índio Ramírez está machucado. Ao passo que Daniel está suspenso pelo terceiro amarelo. Já Thiago e Edson testaram positivo para Covid-19. Além deles, outros jogadores, que não tiveram seus nomes divulgados, apresentaram alguns sintomas da doença e foram isolados.

Provável escalação: Anderson (Matheus Claus); Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Zeca; Gregore, Ronaldo e Ramon; Rossi, Gabriel Novaes e Gilberto.

Arbitragem

O árbitro Raphael Claus (SP) comanda a partida. Seus auxiliares serão Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). O responsável pelo árbitro de vídeo será Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).